Highlander Silver: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Highlander Silver lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Highlander Silver ein EPS von -0,030 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at