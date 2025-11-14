Highlander Silver: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Highlander Silver hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,140 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at