Highlands Bankshares öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Highlands Bankshares hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Highlands Bankshares ein EPS von 1,15 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 10,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at