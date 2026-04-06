Highlands Bankshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Highlands Bankshares hat am 03.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 1,20 USD. Im letzten Jahr hatte Highlands Bankshares einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent auf 9,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,47 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Highlands Bankshares ein Gewinn pro Aktie von 3,63 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 37,31 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Highlands Bankshares 33,44 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at