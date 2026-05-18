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18.05.2026 06:31:29
Highlands Bankshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Highlands Bankshares hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 9,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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