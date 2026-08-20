Highlands Bankshares stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Highlands Bankshares hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,77 Prozent auf 10,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at