Highlands REIT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Highlands REIT präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Beim Umsatz wurden 10,3 Millionen USD gegenüber 9,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at