Highlands REIT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Highlands REIT hat am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Umsatzseitig wurden 9,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Highlands REIT 9,0 Millionen USD umgesetzt.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Highlands REIT mit einem Umsatz von insgesamt 37,41 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 36,08 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at