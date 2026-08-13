Highlands REIT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Highlands REIT hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Highlands REIT in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,0 Millionen USD im Vergleich zu 9,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at