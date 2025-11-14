Highlands REIT stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Highlands REIT hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at