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02.06.2026 07:15:04

Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2026

Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2026

02.06.2026 / 07:15 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Pratteln, 02. Juni 2026

Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2026

Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute die Einladung zur 52. ordentlichen Generalversammlung der HLEE publiziert. Sie findet am Mittwoch, 24. Juni 2026 um 15:00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr) im Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel, statt.

Der Verwaltungsrat beantragt unter anderem die Wiederwahl sämtlicher bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats.

Die weiteren Traktanden können der vollständigen Einladung mit den Anträgen des Verwaltungsrats entnommen werden. Sie sind unter http://www.hlee.ch/Generalversammlung abrufbar. 

 

Kontakt:

Highlight Event und Entertainment AG   
Netzibodenstrasse 23b     
4133 Pratteln      
Investor Relations     
Tel.: +41 41 226 05 97     

info@hlee.ch
www.hlee.ch

 

 

 

 

 


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98
E-Mail: info@hlee.ch
Internet: www.hlee.ch
ISIN: CH0003583256
Valorennummer: 896040
Börsen: SIX Swiss Exchange
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2337290  02.06.2026 CET/CEST

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