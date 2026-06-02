Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|
02.06.2026 07:15:04
Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2026
|
Highlight Event and Entertainment AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
PRESSEMITTEILUNG
Pratteln, 02. Juni 2026
Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2026
Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute die Einladung zur 52. ordentlichen Generalversammlung der HLEE publiziert. Sie findet am Mittwoch, 24. Juni 2026 um 15:00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr) im Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel, statt.
Der Verwaltungsrat beantragt unter anderem die Wiederwahl sämtlicher bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats.
Die weiteren Traktanden können der vollständigen Einladung mit den Anträgen des Verwaltungsrats entnommen werden. Sie sind unter http://www.hlee.ch/Generalversammlung abrufbar.
Kontakt:
Highlight Event und Entertainment AG
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Event and Entertainment AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 226 05 97
|Fax:
|+41 41 226 05 98
|E-Mail:
|info@hlee.ch
|Internet:
|www.hlee.ch
|ISIN:
|CH0003583256
|Valorennummer:
|896040
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2337290
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2337290 02.06.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
10:03
|SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
02.06.26
|Highlight Event and Entertainment AG publishes invitation to the Annual General meeting on 24 June 2026 (EQS Group)
|
02.06.26
|Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2026 (EQS Group)
|
28.05.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
28.05.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.05.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI startet im Minus (finanzen.at)
|
27.05.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
27.05.26
|Börse Zürich: SPI verbucht Gewinne (finanzen.at)