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WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

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28.08.2026 18:00:06

Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026

Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026

28.08.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, 28. August 2026              

Halbjahresbericht 2026

Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026

  • Der Konzernumsatz lag produktions- wie auch fremdwährungsbedingt bei 127,4 Mio. CHF (Vorjahr: 156,5 Mio. CHF).
  • Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich auf -15,3 Mio. CHF (Vorjahr: -31,0 Mio. CHF).
  • Das EBITDA verbesserte sich aufgrund von Kostensenkungen um 15,1 Mio. CHF auf 33,0 Mio. CHF (Vorjahr: 17,9 Mio. CHF)

Der Konzernumsatz lag zum 30. Juni 2026 produktionsbedingt sowie aufgrund von Fremdwährungseffekten bei 127,4 Mio. CHF und damit unter dem Vorjahreswert von 156,5 Mio. CHF. Wie bereits im Vorjahr werden höhere Umsatzerlöse im zweiten Halbjahr erwartet, da die grösseren Kinostarts in diesem Zeitraum anstehen.

Der operative Konzernaufwand konnte aufgrund der im Vorjahr eingeleiteten Massnahmen zur Kostensenkung sowie zur Optimierung der Geschäftsprozesse um 48,3 Mio. CHF auf 177,6 Mio. CHF (Vorjahr 226,0 Mio. CHF) reduziert werden.

Aufgrund der eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen verbesserten sich das Betriebsergebnis (EBIT) deutlich von -31,0 Mio. CHF auf -15,3 Mio. CHF und das Konzernperiodenergebnis von -35,7 Mio. CHF auf -21,2 Mio. CHF gegenüber dem ersten Halbjahr 2025.

Der detaillierte Halbjahresbericht 2026 ist unter https://www.hlee.ch/geschaeftsberichte abrufbar.

Die HLEE-Gruppe auf einen Blick

Angaben für den Konzern nach IFRS

in Mio. CHF 01.01. bis 30.06.2026 01.01. bis 30.06.2025 Abw. in %
Umsatzerlöse 127,4 156,5 -18,6
EBIT -15,3 -31,0 n/a
Konzernperiodenergebnis -21,2 -35,7 n/a
Ergebnisanteil Anteilseigner -10,6 -15,6 n/a
Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,82 -1,20 n/a
Segmentumsatz      
Film 87,7 101,2 -13,3
Sport und Event 39,7 55,3 -28,3
Segmentergebnis      
Film -6,5 -4,2 n/a
Sport und Event -5,1 -23,5 n/a
in Mio. CHF 30.06.2026 31.12.2025 Abw. in %
Bilanzsumme 524,1 558,0 -6,1
Eigenkapital -77,3 -56,2 n/a
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 285,0 282,8 0,8
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente		 16,6 22,0 n/a

 

Kontakt:

Highlight Event and Entertainment AG

Investor Relations

Netzibodenstrasse 23b

CH-4133 Pratteln

Tel.: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.ch

http://www.hlee.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98
E-Mail: info@hlee.ch
Internet: www.hlee.ch
ISIN: CH0003583256
Valorennummer: 896040
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2390496

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2390496  28.08.2026 CET/CEST

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