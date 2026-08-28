Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|
28.08.2026 18:00:06
Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026
|
Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Pratteln, 28. August 2026
Halbjahresbericht 2026
Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026
Der Konzernumsatz lag zum 30. Juni 2026 produktionsbedingt sowie aufgrund von Fremdwährungseffekten bei 127,4 Mio. CHF und damit unter dem Vorjahreswert von 156,5 Mio. CHF. Wie bereits im Vorjahr werden höhere Umsatzerlöse im zweiten Halbjahr erwartet, da die grösseren Kinostarts in diesem Zeitraum anstehen.
Der operative Konzernaufwand konnte aufgrund der im Vorjahr eingeleiteten Massnahmen zur Kostensenkung sowie zur Optimierung der Geschäftsprozesse um 48,3 Mio. CHF auf 177,6 Mio. CHF (Vorjahr 226,0 Mio. CHF) reduziert werden.
Aufgrund der eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen verbesserten sich das Betriebsergebnis (EBIT) deutlich von -31,0 Mio. CHF auf -15,3 Mio. CHF und das Konzernperiodenergebnis von -35,7 Mio. CHF auf -21,2 Mio. CHF gegenüber dem ersten Halbjahr 2025.
Der detaillierte Halbjahresbericht 2026 ist unter https://www.hlee.ch/geschaeftsberichte abrufbar.
Die HLEE-Gruppe auf einen Blick
Angaben für den Konzern nach IFRS
Kontakt:
Highlight Event and Entertainment AG
Investor Relations
Netzibodenstrasse 23b
CH-4133 Pratteln
Tel.: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98
info@hlee.ch
http://www.hlee.ch
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Event and Entertainment AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 226 05 97
|Fax:
|+41 41 226 05 98
|E-Mail:
|info@hlee.ch
|Internet:
|www.hlee.ch
|ISIN:
|CH0003583256
|Valorennummer:
|896040
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2390496
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2390496 28.08.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
28.08.26
|Highlight Event and Entertainment AG publishes results for the first half of 2026 (EQS Group)
|
28.08.26
|Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 (EQS Group)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
27.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
26.08.26
|SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Highlight Event and Entertainment-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
25.08.26
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
24.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Highlight Event and Entertainment AG
Aktien in diesem Artikel
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,70
|-1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.