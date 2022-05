Highlight in den Ardennen: Heimspiel für das BMW Motorrad World Endurance Team bei den 24H SPA EWC Motos.

Diesem Rennen hat das BMW Motorrad World Endurance Team lange entgegengefiebert: den 24H SPA EWC Motos in Spa-Francorchamps. Das Heimspiel der Mannschaft um Teammanager Werner Daemen in der FIM Endurance World Championship wird am kommenden Wochenende ausgetragen. Im Renneinsatz auf der #37 BMW M 1000 RR werden wieder Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jérémy Guarnoni sein, Kenny Foray komplettiert das Team als vierter Fahrer.