Highlights auf Abruf im April

„Spider-Man – No Way Home” – Neuer Teil der Spider Man-Trilogie ab 12. April in der Vodafone VideothekAnimationsspaß für die ganze Familie mit „Sing – Die Show Deines Lebens“Ein Stück Musikgeschichte: “Wu-Tang: An American Saga“ Staffel 2Auch im April liefert Vodafone auf GigaTV wieder zahlreiche Highlights. Top-Film ist der neuste Teil der Spider Man-Trilogie: Das lange Warten auf den dritten Teil „Spider-Man – No Way Home“ hat endlich ein Ende! Natürlich ist auch für die Kleinen ein GigaTV-Highlight dabei: Bei dem Animationsfilm „Sing – Die Show Deines Lebens“ ist Spaß für die ganze Familie garantiert. Große Unterhaltung bietet ebenfalls die zweite Staffel von „Wu-Tang: An American Saga“, die im April in der Mediathek auf Abruf erscheint.Nach mehrmaligem Verschieben des Kinostarts kehrte Tom Holland im Dezember endlich als Peter Parker zurück auf die Leinwand. Und diese Rückkehr hatte es in sich: Ein schief gelaufener Zauber öffnet diverse Portale und das gesamte Spider Man-Multiversum prallt dabei aufeinander. Fans der Comic-Reihe erleben ein Wiedersehen mit altbekannten Bösewichten und Helden aus allen Filmen der vergangenen Jahre – verpackt in ein fulminantes Actionspektakel. Ab 12. April kann die Comicadaption über die Vodafone Videothek auch in den Heimkinos genossen werden.Unterhaltung und gute Laune für die ganze Familie bietet das Animationsabenteuer „Sing“ mit mehr als 65 mitreißenden Songs. Sing spielt in einer Welt, die der unseren ähnelt, aber ausschließlich von Tieren bewohnt wird. Die Hauptrolle spielt Buster Moon, ein adretter Koala, der einem einst großen Theater vorsteht, das in eine schwierige Zeit geraten ist. Buster ist ein ewiger Optimist, der sein Theater über alles liebt und alles tun würde, um es zu erhalten. Jetzt, wo sein Lebensziel in sich zusammenfällt, hat er eine letzte Chance, sein verblasstes Juwel wieder zu altem Glanz zu verhelfen, indem er den größten Gesangswettbewerb der Welt veranstaltet. Auch die Besetzung lässt sich sehen: Die Hauptrollen übernehmen die Oscar-Preisträger Matthew McConaughey und Reese Witherspoon. Ab dem 07. April ist „Sing“ in der Vodafone Videothek abrufbar.Das Mediatheken-Highlight im April ist die zweite Staffel der Biopic-Serie „Wu-Tang: An American Saga“, ab dem 25. April in der Sony AXN Mediathek abrufbar. Dokumentiert wird die Gründung der Gruppe, als sich drei Cousins inmitten von Armut und Kriminalität entschließen, etwas ganz Großes auf die Beine zu stellen und die Hip-Hop-Welt aus den Angeln zu heben – 40 Millionen verkaufte Schallplatten später weiß die ganze Welt: Sie haben es geschafft! Doch der Weg bis zum Durchbruch ist kein leichter, wie die zweite Staffel zeigt. Davor hatten die Mitglieder mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Bobby weiß, dass der Erfolg in der Musikindustrie die Eintrittskarte für ein besseres Leben sein könnte. Jedoch ist nicht jedes Mitglied dazu bereit, alles für die Musik aufzugeben und so versucht Bobby verzweifelt, seine Jungs zu überzeugen, an ihrem Traum festzuhalten. Werden sie alles auf eine Karte setzen?GigaTV mit mehr als 100 Free-TV und 131 Pay-TV-SendernFernsehen über Kabel, das steht für verlässliche Technik, stabile Bild- und Tonqualität und eine breite Programmvielfalt. Vodafone, der mit über 13 Millionen Fernsehkunden größte TV-Anbieter Deutschlands, bietet seinen Kunden über die TV- und Entertainment-Plattform GigaTV Zugang zu mehr als 100 Free-TV- und 131 Pay-TV-Sendern und die größte Mediatheken-Auswahl Deutschlands. Viele dieser Programme werden in HD-Qualität ausgestrahlt. Zudem liefert das Kabel mit einer Internet-Geschwindigkeit von bis zu 1.000 Mbit/s die perfekte Grundlage, um die Inhalte der populärsten Streaming-Anbieter ruckelfrei abzurufen. Alle VoD-Highlights sind im April in der Vodafone Videothek für 4,99 Euro in HD-Qualität abrufbar.Der Beitrag Highlights auf Abruf im April erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.