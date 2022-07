Highlights auf Abruf im August

‚Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘ als Highlight der Vodafone VideothekAbenteuer auf Abruf (VoD): ‚Uncharted‘ mit Tom Holland ab dem 04.08. verfügbarMediatheken-Highlights: Die Finale Staffel von ‚Bull‘ und ‚Topf sucht Burdecki‚Action pur für heiße Sommertage: Auch im August liefert Vodafone wieder zahlreiche, spannende Highlights auf GigaTV. Zu den Top-Filmen im August gehört ‚Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘: Denn das Marvel Universe dehnt die Grenzen des Multiversums weiter aus als je zuvor. Aber auch ‚Uncharted‘ liefert diesen Monat abenteuerliches Prequel zur gleichnamigen Videospielreihe. Große Unterhaltung bietet auch die Fortsetzung der finalen Staffel der Krimiserie ‚Bull‘ sowie die neue Dateshow ‚Topf sucht Burdecki‘ als deutsche Erstausstrahlung.Die Vodafone Videothek im August verspricht viel Abenteuer und Spannung. Ab dem 19. August ist das visuelle Marvel-Meisterwerk ‚Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘ verfügbar. Eine Reise ins Ungewisse: Doctor Strange muss mit alten und neuen mystischen Verbündeten die bewusstseinsverändernden und gefährlichen Alternativ-Realitäten durchqueren, um es mit einem mysteriösen Gegner aufzunehmen.Aber auch mit ‚Uncharted‘ erwarten Vodafone-Kunden im GigaTV-Abenteuer Action pur: Tom Holland, in der Rolle des Waisenjungen Nathan Drake begeisterte sich schon seit frühester Kindheit für Schatzsuche. Als er als junger Erwachsener auf den erfahrenen Abenteurer Victor Sullivan trifft, wird aus den einstigen Tagträumen Realität. Gemeinsam wollen sie den riesigen Goldschatz des berühmten Entdeckers Ferdinand Magellan bergen. Das Videospiel-Abenteuer überzeugt auch als Hollywood-Projekt mit seinem humorvollen Action-Wahnsinn in ganzer Linie.Der Tipp für Krimi-Fans ist die Fortsetzung der finalen Staffel von ‚Bull‘ in der Vodafone Mediathek. In ‚Bull‘ spielt Michael Weatherly den Dr. Jason Bull. Charmant, frech und brillant stellt er den ultimativen Strippenzieher dar, der Psychologie, menschliche Intuition und High-Tech-Daten kombiniert, um herauszufinden, was Anwälte, Geschworene und Zeugen im Schilde führen. Zu sehen sind die neuen Folgen ab dem 10.08. in der ’13th Street Mediathek‘ bei GigaTV. Ein weiteres Mediatheken-Highlight im August ist außerdem die neue Dateshow ‚Topf sucht Burdecki‘, die bereits ab dem 31.07. in der Sat.1 Mediathek zu finden ist. Reality-Star Evelin Burdecki begibt sich auf die Suche nach ihrem Traummann – dem Topf für ihren Deckel. In fünf Folgen voller Action-Dates, einer Tandemfahrt, dem Escape-Room oder einem Besuch im Zoo findet Evelyn heraus, bei wem sie Schmetterlinge im Bauch bekommt.GigaTV mit mehr als 100 Free-TV & 131 Pay-TV-SendernFernsehen über Kabel, das steht für verlässliche Technik, stabile Bild- und Tonqualität und eine breite Programm-Vielfalt. Vodafone, der mit über 13 Millionen Fernseh-Kunden größte TV-Anbieter Deutschlands, bietet seinen Kunden über die TV- und Entertainment-Plattform GigaTV Zugang zu mehr als 100 Free-TV- und 131 Pay-TV-Sendern und eine besonders große Mediatheken-Auswahl. Viele dieser Programme werden in HD-Qualität ausgestrahlt. Zudem liefert das Kabel mit einer Internet-Geschwindigkeit von bis zu 1.000 Mbit/s die perfekte Grundlage, um die Inhalte der populärsten Streaming-Anbieter ruckelfrei abzurufen.Alle VoD-Highlights sind im April in der Vodafone Videothek für 4,99 Euro in HD-Qualität abrufbar.Der Beitrag Highlights auf Abruf im August erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.