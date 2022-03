Highlights auf Abruf im März

„House of Gucci“ erzählt die Geschichte der legendären Mode-Dynastie„Encanto“ – ein zauberhaftes Animationsabenteuer für die ganze Familie„Star Trek: Discovery“ Staffel 1 und 2 auf Tele 5 als deutsche Free TV-PremiereBis der Frühling in Deutschland vollständig einzieht, werden wohl noch einige Wochen verstreichen. Um die Wartezeit schneller zu überbrücken, liefert Vodafone auf GigaTV auch im März wieder zahlreiche Highlights. Als absolutes GigaTV Erlebnis des Monats wartet „Star Trek: Discovery“ auf Filmfans! Perfekt für ein paar gemütliche Stunden auf der heimischen Couch ist ebenfalls die sechste Staffel der Krimiserie „Bull“ geeignet. Frisch von den Kino-Leinwänden ziehen außerdem die Film-Highlights „House of Gucci“ mit Lady Gaga sowie das Animationsabenteuer „Encanto“ in die Vodafone Videothek ein. TELE 5 hat sich die Free TV-Rechte an einem der jüngsten Realfilm-Ableger aus dem Star Trek-Universum, „Star Trek: Discovery“, gesichert. Die Serie stellt im Rahmen ihrer Handlung gänzlich neue Charaktere auf der Suche nach neuen Welten und Zivilisationen vor, die an Bord der U.S.S. Discovery den vielfältigen Geheimnissen des Universums nachgehen. Bereits ab 14.03. immer montags um 20:15 Uhr wird die erste Staffel von “Star Trek: Discovery” auf Abruf zu sehen sein, die zweite folgt direkt im Anschluss. Sämtliche Folgen sind zudem 30 Tage lang nach der linearen Ausstrahlung in der Vodafone-Mediathek verfügbar.„House of Gucci“ mit Lady Gaga, Adam Driver und Jared Leto.Genauso unterhaltsam ist das Film-Highlight „House of Gucci“ mit Lady Gaga in der Hauptrolle. Die Story erzählt die schockierende, wahre Geschichte der Familie hinter dem Modeimperium. Als Patrizia Reggiani (Lady Gaga), eine Außenseiterin aus bescheidenen Verhältnissen, in die Gucci-Familie einheiratet, beginnt ihr ungezügelter Ehrgeiz, das Familienerbe an sich zu reißen. Was sie dadurch auslöst ist eine rücksichtslose Spirale aus Verrat, Dekadenz, Rache und schließlich… Mord. Allein die Besetzung ist vielversprechend: Neben Lady Gaga sind weitere Stars wie Al Pacino, Adam Driver oder Jared Leto zu sehen. Nicht nur die Story, sondern auch die extravaganten Outfits und der tolle Soundtrack überzeugen auf ganzer Linie. „House of Gucci“ ist bereits auf Abruf in der Vodafone Videothek verfügbar.Unterhaltung für die ganze Familie bietet der preisgekrönte Disney Film „Encanto“. Erzählt wird die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie, den Madrigals, die versteckt in den Bergen Kolumbiens in einem magischen Haus in einer pulsierenden Stadt leben, an einem wundersamen, verzauberten Ort, dem Encanto. Die Magie des Encanto hat jeden in der Familie mit einer einzigartigen Gabe gesegnet, von Superkräften bis zu Heilkräften – jeden außer Mirabel. Doch ausgerechnet Mirabel erkennt, dass die Magie der Familie in Gefahr ist und nur durch sie gerettet werden kann. Ab dem 10.03. ist „Encanto“ in der Vodafone Videothek verfügbar. Alle VoD-Highlights sind im März in der Vodafone Videothek für 4,99 Euro in HD-Qualität abrufbar.Ein Tipp für Krimi-Freunde: Auch die sechste Staffel der Krimiserie „Bull“ feiert deutsche TV-Premiere im März. In „Bull“ spielt Michael Weatherly den Dr. Jason Bull in einem Drama, welches von der früheren Karriere des Dr. Phil McGraw inspiriert ist, ein Gründer einer der bekanntesten Studienberatungsfirmen. Charmant, frech und brillant stellt Dr. Bull den ultimativen Strippenzieher dar, da er Psychologie, menschliche Intuition und High-Tech-Daten kombiniert, um herauszufinden, was Anwälte, Geschworene und Zeugen im Schilde führen. Zu sehen sind die neuen Folgen ab dem 23.03. in der „13th Street Mediathek“ bei GigaTV.GigaTV mit mehr als 100 Free-TV und 131 Pay-TV-SendernFernsehen über Kabel, das steht für verlässliche Technik, stabile Bild- und Tonqualität und eine breite Programm-Vielfalt. Vodafone, der mit über 13 Millionen Fernsehkunden größte TV-Anbieter Deutschlands, bietet seinen Kunden über die TV- und Entertainment-Plattform GigaTV Zugang zu mehr als 100 Free-TV- und 131 Pay-TV-Sendern und die größte Mediatheken-Auswahl Deutschlands. Viele dieser Programme werden in HD-Qualität ausgestrahlt. Zudem liefert das Kabel mit einer Internet-Geschwindigkeit von bis zu 1.000 Mbit/s die perfekte Grundlage, um die Inhalte der populärsten Streaming-Anbieter ruckelfrei abzurufen.Der Beitrag Highlights auf Abruf im März erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.