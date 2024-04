Highlights unter den Magnificent Seven: Analysten identifizieren Aktien mit großem Potenzial für Anleger

• NVIDIA weiterhin auf Erfolgskurs• Mögliche Zusammenarbeit im KI-Bereich von Alphabet und Apple• Experten korrigieren Kursziel für Tesla

Es ist kein Geheimnis: Die sieben Mega-Cap-Aktien Tesla, Meta Platforms, Amazon, Alphabet, NVIDIA, Apple und Microsoft - auch Magnificent Seven genannt - haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die US-amerikanischen Aktienindizes S&P 500 und NASDAQ Composite seit knapp einem Jahr um 25,39 respektive 32,77 Prozent angestiegen sind. Die Unternehmen haben sich eine führende Marktposition ergattert und ihre Marktkapitalisierung teils enorm steigern können. NVIDIA hat in diesem Jahr bereits unglaubliche 80 Prozent zugelegt. Im vergangenen Jahr konnte der Chipdesigner seinen Umsatz verdreifachen, auch das Gewinnwachstum zog schneller an als erwartet. Die Nachfrage nach KI-Chips und dem Tech-Infrastruktur-Angebot von NVIDIA scheint nicht abzureißen, zu groß ist der aktuelle Hype um KI-Technologie. Trotz dessen, dass die Konkurrenz durch AMD oder Intel größer wird, dürfte das Unternehmen dennoch Marktführer in diesen Bereichen bleiben. Berichten von The Motley Fool zufolge hat NVIDIA gute Chancen, bis Ende dieses Jahres zur wertvollsten Magnificent-Seven-Aktie zu avancieren - und damit Microsoft den Rang abzulaufen.

Alphabet-Aktie scheint vielversprechend

Die Google-Mutter Alphabet ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,9 teils deutlich günstiger bewertet als die anderen Mitglieder der Magnificent Seven. So liegt dieser Wert für NVIDIA bei etwa 33, für Amazon sogar bei über 40. Für Anleger bedeutet das einen vergleichsweise günstigen Einstieg in Alphabet, mit dem sich dennoch ordentlich Rendite machen lassen dürfte. Obwohl die Wall Street befürchtet, dass Alphabet zunehmend den Anschluss an die Konkurrenz - insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz - verlieren wird, gilt das Unternehmen als Technologie-Riese, der durch seine Marktposition alle Trümpfe für eine erfolgreiche Zukunft in der Hand hält. Allein mit seiner Kernkompetenz, der Google-Suche, machte das Unternehmen einen Umsatz von 175 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr. Dies entspricht einem Wachstum von 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch weitere Gründe sprechen für Alphabet: So berichtet StatCounter, Google habe weiterhin 92 Prozent des Weltmarktes in seiner Hand. Eine solche Marktmacht wirke sich unweigerlich auf die Zukunft aus, prognostiziert The Motley Fool. Die Fülle an gesammelten Daten dürfte Google dazu nutzen, Zielgruppen so effektiv wie kein anderes Unternehmen anzusprechen. Und auch im Bereich KI scheint Alphabet Gas zu geben: Berichten von Bloomberg zufolge ist Apple in Verhandlungen mit Alphabet über die Nutzung der Google-Software Gemini getreten. Sollte es tatsächlich zu einem Zusammenschluss der beiden Konzerne kommen, handelt es sich hierbei womöglich um ein "Dark Horse". Die Konzerne selbst äußerten sich bisher nicht.

Die Alphabet-Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn ein Plus von sechs Prozent, Analysten an der Wall Street rechnen mit zweistelligen Kurssprüngen in den nächsten Monaten. Blickt man auf die vergangenen zehn Jahre zurück, hat die Aktie bereits über 400 Prozent zugelegt. Sollte es bis 2034 wieder so gut laufen, dürfte sich eine aktuell günstige Investition langfristig für Anleger auszahlen.

Tesla kann nicht überzeugen

Aktuell kann der Elektroautohersteller bei anderen Magnificent Seven-Größen wie NVIDIA nicht mithalten und hat mit seinen Auslieferungszahlen für das erste Quartal gepatzt. Produziert wurden 433.371 Einheiten, tatsächlich ausgeliefert wurden lediglich 386.810. Erwartungen von Experten wurden damit enttäuscht, die Tesla-Aktie geht auf Talfahrt. Daraufhin haben viele Analysten ihre Kursziele deutlich nach unten korrigiert: Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi strich sein Kursziel für die Tesla-Aktie von 150 US-Dollar auf 120 US-Dollar zusammen. Zuvor hatte Mizuho-Analyst Vijay Rakesh sein Kursziel für den Elektroautohersteller auf 195 US-Dollar reduziert. Tesla hat mit Produktionsausfällen und schwächeren Auslieferungszahlen zu kämpfen - Faktoren, die an der Wachstumsstory von Tesla kratzen. Dementsprechend schwach hat sich die Aktie im laufenden Jahr entwickelt. Zwar besteht die Möglichkeit, dass sich Tesla auf lange Sicht erholen wird, allerdings dürfte es die derzeit riskanteste Aktie unter den Magnificent Seven sein. Die anderen Mega-Cap-Aktien sind womöglich die aktuell bessere und sicherere Wahl für Investoren.

