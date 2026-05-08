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08.05.2026 06:31:29
HighPeak Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
HighPeak Energy hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
HighPeak Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 USD je Aktie gewesen.
HighPeak Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 215,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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