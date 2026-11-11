HighPeak Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HighPeak Energy hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

HighPeak Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,44 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at