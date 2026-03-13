HighPeak Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HighPeak Energy präsentierte in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

HighPeak Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HighPeak Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 165,8 Millionen USD im Vergleich zu 234,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

HighPeak Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,670 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 19,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 863,36 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,07 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at