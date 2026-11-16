Highview Merger A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Highview Merger A hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at