Highview Merger A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Highview Merger A hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at