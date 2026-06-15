Highwater Ethanol LLC Membership Units: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Highwater Ethanol LLC Membership Units hat sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 1750,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Highwater Ethanol LLC Membership Units -100,950 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Highwater Ethanol LLC Membership Units 38,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at