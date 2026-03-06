|
Highwater Ethanol LLC Membership Units präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Highwater Ethanol LLC Membership Units hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1180,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,58 Prozent auf 34,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
