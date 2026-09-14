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14.09.2026 06:31:29
Highwater Ethanol LLC Membership Units verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Highwater Ethanol LLC Membership Units gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2281,82 USD gegenüber 353,16 USD im Vorjahresquartal.
Highwater Ethanol LLC Membership Units hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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