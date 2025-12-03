Highway 50 Gold stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Highway 50 Gold hat am 01.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at