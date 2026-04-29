Highway 50 Gold verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Highway 50 Gold präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at