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16.07.2026 06:31:29
Highway gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Highway lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Highway ein EPS von -0,080 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 37,58 Prozent auf 0,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Highway 1,5 Millionen USD umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,330 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 35,09 Prozent auf 7,41 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4,81 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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