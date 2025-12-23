Highway Holdings LtdShs Aktie

Highway Holdings LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905948 / ISIN: VGG4481U1066

23.12.2025 13:49:38

Highway Holdings Signs LoI With LeMALe Beteiligungs To Acquire 51% Stake In Regent-Feinbau Adermann

(RTTNews) - Highway Holdings Limited (HIHO), Tuesday announced a letter of intent with LeMALe Beteiligungs-GmbH to acquire 51 percent stake of German-based Regent-Feinbau Adermann GmbH, a certified manufacturing specialist for precision sheet metal components and welded assemblies made of aluminum, steel, and copper.

The transaction, expected to close by the end of March 2026, will be funded by cash and a smaller amount of the company's unregistered shares.

The company said that the acquisition is a part of its short and long-term strategy to reinvigorate its OEM business and strengthen position in the Chinese automotive market.

In the pre-market hours, HIHO is trading at $0.8450, up 1.81 percent on the Nasdaq.

Aktien in diesem Artikel

Highway Holdings LtdShs 1,35 62,65% Highway Holdings LtdShs

