Highway Infrastructure: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Highway Infrastructure hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Highway Infrastructure ein EPS von 1,19 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Highway Infrastructure mit einem Umsatz von insgesamt 3,03 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 170,91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at