Highway stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Highway hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,03 Prozent auf 2,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at