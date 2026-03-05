|
Highway: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Highway präsentierte am 02.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Highway vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Highway 1,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
