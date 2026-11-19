Highway hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Highway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 106,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at