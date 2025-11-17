|
17.11.2025 06:31:29
Highwood Oil Company präsentierte Quartalsergebnisse
Highwood Oil Company hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Highwood Oil Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,09 CAD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,40 Prozent auf 20,1 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
