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19.03.2026 06:31:28

Highwood Oil Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Highwood Oil Company hat am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,6 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 32,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,50 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,88 CAD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 82,94 Millionen CAD, gegenüber 111,57 Millionen CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 25,66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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