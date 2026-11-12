Highwood Oil Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Highwood Oil Company hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Highwood Oil Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,82 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CAD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Highwood Oil Company in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 35,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,9 Millionen CAD im Vergleich zu 20,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at