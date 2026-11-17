Highwoods Properties Aktie
WKN: 891252 / ISIN: US4312841087
|
17.11.2026 22:45:02
Highwoods Properties: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Highwoods Properties (NYSE:HIW) raised its full-year funds from operations outlook, a standard metric tracking real estate cash generation. Capital recycling into top markets dictates the trajectory of property distributions.
Three statements from management reveal where the business is heading.
Highwoods Properties sells older assets outside prime submarkets to fund construction in premier locations. A low capitalization rate, which measures annual property income relative to purchase price, allows the company to harvest cash from mature buildings without adding heavy debt.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Highwoods Properties IncShs
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Highwoods Properties legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: Highwoods Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Highwoods Properties öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Highwoods Properties IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Highwoods Properties IncShs
|27,80
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX volatil -- DAX befreit sich aus Korrekturzone -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte mit Schwankungen. Am deutschen Aktienmarkt herrscht wenig Bewegung. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.