Highwoods Properties hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Highwoods Properties äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,910 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 214,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 201,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at