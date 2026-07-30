Highwoods Properties hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Highwoods Properties hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Highwoods Properties ein EPS von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,94 Prozent auf 217,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 201,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at