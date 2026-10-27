Highwoods Properties Aktie
WKN: 891252 / ISIN: US4312841087
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27.10.2026 21:57:59
Highwoods Properties Inc. Profit Advances In Q3
(RTTNews) - Highwoods Properties Inc. (HIW) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $31.750 million, or $0.29 per share. This compares with $12.877 million, or $0.12 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.1% to $218.183 million from $201.773 million last year.
Highwoods Properties Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $31.750 Mln. vs. $12.877 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.12 last year. -Revenue: $218.183 Mln vs. $201.773 Mln last year.
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