Highwoods Properties Aktie

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WKN: 891252 / ISIN: US4312841087

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27.10.2026 21:57:59

Highwoods Properties Inc. Profit Advances In Q3

(RTTNews) - Highwoods Properties Inc. (HIW) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $31.750 million, or $0.29 per share. This compares with $12.877 million, or $0.12 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.1% to $218.183 million from $201.773 million last year.

Highwoods Properties Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $31.750 Mln. vs. $12.877 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.12 last year. -Revenue: $218.183 Mln vs. $201.773 Mln last year.

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