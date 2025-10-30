Highwoods Properties legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Highwoods Properties präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Highwoods Properties in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 202,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 204,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at