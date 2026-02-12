Highwoods Properties vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Highwoods Properties lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Highwoods Properties -0,040 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,13 Prozent zurück. Hier wurden 206,7 Millionen USD gegenüber 206,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,45 USD. Im Vorjahr hatte Highwoods Properties 0,940 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Highwoods Properties im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 811,43 Millionen USD im Vergleich zu 831,51 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at