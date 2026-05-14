Hikakucom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hikakucom lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 52,70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 45,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 611,0 Millionen JPY – ein Plus von 8,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hikakucom 562,5 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at