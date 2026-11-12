Hikakucom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hikakucom hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 55,42 JPY. Im Vorjahresviertel waren 42,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 646,1 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 580,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at