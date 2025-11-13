Hikakucom: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hikakucom hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42,85 JPY gegenüber 41,02 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hikakucom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 580,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 530,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at