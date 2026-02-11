Hikakucom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hikakucom hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 45,41 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 38,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 598,9 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 537,9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at