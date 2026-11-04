Hikal legte Quartalsergebnis vor

Hikal hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Hikal vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,49 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,830 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Hikal mit einem Umsatz von insgesamt 4,34 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 36,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at