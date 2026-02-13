Hikal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hikal hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,48 INR gegenüber 1,39 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Hikal im vergangenen Quartal 4,94 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hikal 4,48 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,80 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4,91 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at