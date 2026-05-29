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29.05.2026 06:31:29
Hikal stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hikal hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,07 INR je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 5,19 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hikal 5,52 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,960 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 7,36 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,67 Prozent auf 17,13 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Hikal 18,55 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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