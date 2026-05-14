Hikari Business Form: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hikari Business Form hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,09 JPY gegenüber -0,660 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,92 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hikari Business Form 1,70 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at