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14.05.2026 06:31:29
Hikari Business Form: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Hikari Business Form hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,09 JPY gegenüber -0,660 JPY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 1,92 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hikari Business Form 1,70 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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